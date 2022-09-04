Тарханов — о матче «Спартак» — «Зенит»: «В таких играх и проверяется, на что способна команда»

Российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча 8-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

«Жду хорошей игры, качественной игры — это первое. Сложно сказать, кто выиграет. «Спартак» дома играет, «Зенит» — лидер по всем компонентам в плане игры. «Спартак» сейчас хорошо играть стал при новом тренере, поэтому сложно сказать, 50 на 50. Абаскаль — испанец, поклонник «Барселоны», его учили правильно работать. Команда по-другому играет, раскрылись все, и даже ребята пишут все время, что обстановка в команде поменялась, коллектив дружнее стал — ушли все разногласия, до этого интриги какие-то были разные, сейчас все это ушло. Он знает, как работать и как создать коллектив, -цитирует Vprognoze.ru Тарханова. — Только в таких матчах показывается, на что способна команда. Одно дело против команд, которые и в финансовом плане не сильны и в плане игроков тоже. В таких играх и проверяется, на что способна команда».

Матч 8-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет 4 сентября в Москве и начнется в 20:00 мск. В предыдущей встрече в рамках Суперкубка России петербуржцы одержали победу со счетом 4:0.