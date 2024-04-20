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Сегодня, 21:50

Тарханов поделился ожиданиями от матча между «Ростовом» и «Спартаком»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский тренер Александр Тарханов рассказал о своих ожиданиях от матча между «Ростовом» и «Спартаком» в 25-м туре РПЛ.

«Все команды всегда надеются на лучшее. А «Спартак» есть «Спартак». Игра команды в кубковом матче с «Зенитом» под руководством нового главного тренера дает болельщикам москвичей основания для оптимизма. Но и «Ростов» сейчас в хорошем состоянии. Думаю, будет равная игра», — цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

«Ростов» на своем поле примет «Спартак» в воскресенье, 21 апреля. Начало — в 20.30 по московскому времени.

Источник: Vprognoze.ru
Футбол
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Александр Тарханов
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