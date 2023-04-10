Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:12

Тарханов — о Торопе: «Акинфееву будет готова замена в ЦСКА, когда он завершит карьеру»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Российский тренер Александр Тарханов поделился впечатлениями от матча ЦСКА и «Химок» в 22-м туре чемпионата России (3:0).

«ЦСКА просто сильнее, у меня не было сомнений в том, что армейцы переиграют химчан», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Тарханова.

Также он высказался об игре голкипера ЦСКА Владислава Торопа.

«Он вообще частенько выступает в последних матчах, игрок достаточно хороший. Плюс у него есть прекрасный учитель, Игорь Акинфеев — уже будет готова замена, когда Игорь завершит карьеру. Хорошо, что ему дают шанс», — добавил тренер.

«Зенит» сохраняет лидерство в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка. «Локомотив» занимает 11-ю строчку, имея в активе 25 очков.

В следующем туре петербургская команда встретится с «Ростовом», а железнодорожники сыграют с «Оренбургом». Оба матча пройдут 16 апреля.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005079614_tarhanov_kogda_akinfeev_zavershit_kareru_v_cska_uje_budet_gotova_ego_zamena
Футбол
РПЛ
ФК Химки
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Тарханов
Обсудить
Читайте также
«Ливерпуль» прервал 7-матчевую победную серию «Арсенала» в чемпионате Англии
Акинфеев — это верность и уважение. Рабинер — об уникальном пути легенды ЦСКА
На Украине потребовали от Зеленского начать демобилизацию
Замглавы ЦБ РФ Заботкин назвал причину снижения курса рубля
СМИ сообщили о панике среди украинцев из-за ускорившейся мобилизации
«Подарок полетел, воздух чист, отработали супер!»
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 22-й тур: «Локомотив» — «Зенит», «Спартак» — «Динамо» и другие матчи
Чернышов: «Если бы «Спартак» победил «Динамо», то болельщики команде много бы простили»
Соломатин заявил, что ЦСКА займет второе место в РПЛ и выиграет Кубок России
«Оренбург» и «Ростов» назвали стартовые составы на матч РПЛ
Что это было? Бердыев покинул «Сочи», теперь к его тренерским навыкам есть вопросы
Игрок «Торпедо» Нетфуллин: «Нас уже почти все похоронили, но мы будем биться до конца»
Лапочкин считает, что арбитры правильно разобрались с неназначенным пенальти на Круговом
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Оренбург» и «Ростов» назвали стартовые составы на матч РПЛ

Гаджиев — об уходе Бердыева из «Сочи»: «Скорее всего, договор не исполнялся»