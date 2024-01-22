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22 января, 23:18

Тарханов: «Думаю, что «Сочи» весной сделает все, чтобы остаться в РПЛ»

Алина Савинова
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Российский тренер Александр Тарханов считает, что «Сочи» удастся сохранить прописку в РПЛ.

«Я думаю, что «Сочи» весной сделает все, чтобы остаться в РПЛ. Они ни вылетят, им удастся сохранить место в РПЛ. Сейчас там подбирается хорошая команда, там есть опытные ребята, которые могут помочь в решении этой задачи», — приводит «РБ Спорт» слова Тарханова.

После 18 туров «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России с 11 очками. 15 декабря команду возглавил испанский специалист Роберт Морено.

Чемпионат страны по футболу сезона-2023/24 возобновится в начале марта.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tarhanov-sochi-udastsya-sohranit-mesto-v-rpl/
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
Александр Тарханов
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