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Сегодня, 16:22

Тарханов: «Кого бы взял тренером в «Урал»? Ташуева или Игнашевича»

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Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов предложил назначить Сергея Ташуева или Сергея Игнашевича на пост главного тренера екатеринбургского клуба.

«Писали, что Юран, Игнашевич или Ташуев могут возглавить «Урал». Кто больше подойдёт команде? Все кандидаты достойные. Все равно в итоге распоряжается Иванов. Кого бы я взял на месте президента клуба? Наверное, Ташуева. Или Игнашевича. Он еще молодой и перспективный, есть своей видение игры», — приводит слова Тарханова ЕВРО-ФУТБОЛ.Ру.

«Урал» объявил об увольнении Виктора Гончаренко в четверг, 30 мая, после того, как в первом стыковом матче за право остаться в РПЛ екатеринбуржцы проиграли «Акрону» — 0:2.

Источник: ЕВРО-ФУТБОЛ.Ру
ФК Акрон
ФК Урал
Виктор Гончаренко
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