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Сегодня, 18:43

Тарханов предположил, какой футбол будет ставить «Сочи» Хохлов

Алина Савинова
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Заслуженный тренер России Александр Тарханов заявил, что оценку работе Дмитрия Хохлова на посту главного тренера «Сочи» даст следующий сезон.

«Хохлов у меня начинал играть в ЦСКА, я его хорошо знаю. В судьбе тренера многое зависит от того, как ему доверяют руководители клуба. Хохлов хорошо работал с молодежной командой московского «Динамо», два раз чемпионами они были. Не всегда получается в тренерской карьере. Нужно время, доверие. Где-то этого ему не хватало. Дима ставит комбинационный футбол. Хотя не могу сказать, что Бердыев исповедовал слишком оборонительный стиль. Тоже старались атаковать. Но не все получилось. Думаю, «Сочи» будет боеспособной командой в следующем сезоне. Сейчас идет работа по селекции, усиливают состав. Посмотрим, как выступит «Сочи» в следующем сезоне. Тогда и можно будет дать оценку работе Хохлова», — приводит «РБ Спорт» слова Тарханова.

Хохлов возглавил «Сочи» в апреле этого года после отставки Курбана Бердыева с поста главного тренера команды.

«Сочи» занял 10-е место в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tarhanov-rasskazal-kakoj-futbol-budet-stavit-sochi-dmitrij-hohlov/
Дмитрий Хохлов
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
Александр Тарханов
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