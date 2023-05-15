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15 мая, 19:54

Тарханов предположил, почему Абаскаль покинул пресс-конференцию после матча с «Химками»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер ЦСКА и «Крыльев Советов» Александр Тарханов объяснил причину отказа главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля общаться с прессой после встречи с подмосковными «Химками».

«Спартак» ведет борьбу за серебряные медали и в матче с «Химками» потерял важные очки. Поэтому Абаскаль был не в себе, и ему не хотелось отвечать ни на какие вопросы. Такое случается с тренерами", — приводит слова Тарханова Vprognoze.ru.

После завершившегося вничью со счетом 1:1 матча с «Химками» в 27-м туре чемпионата России Абаскаль покинул пресс-конференцию, отказавшись отвечать на вопросы журналистов. Ранее он неоднократно критиковал работу судей во встречах с участием «Спартака», за что был оштрафован КДК РФС на 60 тысяч рублей. Также испанский специалист неожиданно убежал с поля после матча 24-го тура с «Краснодаром».

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10872347-tarhanov-nazval-prichinu-demarsha-abaskalya-na-press-konferencii-posle-matcha-s-himkami.html
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Александр Тарханов
Гильермо Абаскаль
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