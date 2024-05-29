Тарханов признался, что уход Дзюбы из «Локомотива» не стал для него неожиданностью

Бывший главный тренер российских клубов РПЛ Александр Тарханов прокомментировал уход форварда Артема Дзюбы из «Локомотива» на правах свободного агента.

«Информация о том, что он уйдет из «Локомотива» была ранее известна. Поэтому для меня это не стало неожиданностью. Какая-то команда его возьмет, я думаю. Скорее всего наша, но может и китайская», — цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

35-летний Дзюба перешел в «Локомотив» прошлой весной. В завершившемся сезоне нападающий провел 26 матчей, отметился четырьмя голами и отдал четыре результативных передач.