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Сегодня, 23:17

Тарханов признался, что уход Дзюбы из «Локомотива» не стал для него неожиданностью

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер российских клубов РПЛ Александр Тарханов прокомментировал уход форварда Артема Дзюбы из «Локомотива» на правах свободного агента.

«Информация о том, что он уйдет из «Локомотива» была ранее известна. Поэтому для меня это не стало неожиданностью. Какая-то команда его возьмет, я думаю. Скорее всего наша, но может и китайская», — цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

35-летний Дзюба перешел в «Локомотив» прошлой весной. В завершившемся сезоне нападающий провел 26 матчей, отметился четырьмя голами и отдал четыре результативных передач.

Источник: https://vprognoze.uz/sportnews/football/11756684-tarhanov-otreagiroval-na-uhod-dzyuby-iz-lokomotiva.html
Артем Дзюба
ФК Локомотив (Москва)
Александр Тарханов
0
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