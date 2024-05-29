Тарханов признался, что уход Дзюбы из «Локомотива» не стал для него неожиданностью

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Бывший главный тренер российских клубов РПЛ Александр Тарханов прокомментировал уход форварда Артема Дзюбы из «Локомотива» на правах свободного агента.
«Информация о том, что он уйдет из «Локомотива» была ранее известна. Поэтому для меня это не стало неожиданностью. Какая-то команда его возьмет, я думаю. Скорее всего наша, но может и китайская», — цитирует Тарханова Vprognoze.ru.
35-летний Дзюба перешел в «Локомотив» прошлой весной. В завершившемся сезоне нападающий провел 26 матчей, отметился четырьмя голами и отдал четыре результативных передач.