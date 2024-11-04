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Сегодня, 03:29

Тарханов: «Дзюба точно не потерялся в «Акроне»

Сергей Разин
корреспондент
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Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал гол форварда «Акрона» Артёма Дзюбы в матче 14-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:0).

«Он точно не потерялся в «Акроне». Он забивает и отдает. Как раз такой футболист и нужен был этой команде. На Дзюбу все ровняются футболисты и в общем «Акрон» прибавляет во всех футбольных компонентах», — приводит слова Тарханова Vprognoze.ru.

Нападающий &laquo;Акрона&raquo; Артем Дзюба. Дзюба забил в первой игре после травмы: добил «Крылья», у которых три поражения подряд

«Акрон» прервал пятиматчевую серию без побед во всех турнирах и с 16 очками поднялся на восьмое место в таблице РПЛ. «Крылья Советов» (12) располагаются на 10-й позиции. Клуб из Самары потерпел третье поражение кряду.

Источник: Vprognoze
Артем Дзюба
ФК Акрон
Александр Тарханов

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