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Бывший главный тренер «Спартака» Александр Тарханов поделился мнением об игре нападающего московского клуба Манфреда Угальде.
«Пока не видно от него той игры, которую ждали. Но это уже у руководителей «Спартака» нужно спрашивать, почему его купили за такую сумму. Кому-то адаптироваться не надо, а кому-то нужна адаптация к российскому футболу. Сложно рассуждать на эту тему, так как много факторов существует. Но он не проявляет себя так, как должен», — цитирует Тарханова «Евро-Футбол.Ру».
Угальде стал игроком «Спартака» в январе 2024 года. Сумма его трансфера из «Твенте» составила 13 миллионов евро. Всего за красно-белых 21-летний костариканец отыграл 11 матчей, отличившись 1 забитым мячом.