Тарханов: «В десятку лучших чемпионатов РПЛ точно входит»

Футбольный тренер Александр Тарханов прокомментировал информацию о том, что Российская премьер-лига (РПЛ) заняла 80-е место в рейтинге сильнейших лиг мира по итогам 2022 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

«Наш чемпионат сильнее, чем первенство Нигерии, Белоруссии и Замбии, — цитирует «РБ Спорт» Тарханова. — В десятку лучших чемпионатов РПЛ точно входит. Из-за того, что ФИФА и УЕФА отстранили нас на какой-то промежуток времени от международных соревнований, российский чемпионат сейчас на 80-м месте. Может, в это вмешалась политика».

По итогам 2021 года РПЛ заняла 36-е место и расположилась в рейтинге между чемпионатами Молдавии и Анголы.

Первую строчку в рейтинге 2022 года заняла бразильская серия А (1181). Второе место занимает английская премьер-лига (1086), третье — испанская ла лига (967,5).