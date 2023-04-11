Тарханов прокомментировал назначение Талалаева на пост главного тренера «Химок»

Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал назначение Андрея Талалаева на пост главного тренера «Химок».

«Талалаев не помог «Торпедо», которые были в похожем положении, поэтому очень трудно что-то ждать в «Химках». Выбор немного странный учитывая опыт с «Торпедо», но может в руководстве виднее. Все будет ясно после первых игр. Он хороший специалист, но «Химки» очень трудная команда», — приводит слова Тарханова Sport24.

Талалаев уже работал в «Химках» с апреля 2019 года по январь 2020 года. Последним местом работы специалиста было «Торпедо», 50-летний россиянин возглавлял команду с октября 2022 года по март 2023 года.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками в 22 матчах.