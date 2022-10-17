Тарханов — о дерби ЦСКА — «Спартак»: «Думаю, что ничья — закономерный результат»

Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал ничью в матче 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» (2:2).

«Это был отличный матч. Много эмоций, борьбы. Все, что нужно для дерби. ЦСКА в первом тайме был хорош, а «Спартак» не очень. Соболев в перерыве даже сам отметил, что команда была сверхэмоциональна, а игры особо не было. Но во втором тайме «Спартак» преобразился. Особенно хочется отметить Зиньковского, который изменил ход матча своим выходом на поле. Умный игрок. Думаю, теперь он будет почаще выходить на поле. Затем ЦСКА подсел во втором тайме, а «Спартак» грамотно этим воспользовался. Абаскаль сделал правильные замены, и добился для себя нужного результата. Думаю, что ничья — закономерный результат», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

«Спартак» на данный момент занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ (26 очков), ЦСКА, набрав на одно очко меньше, расположился на 3-й позиции.