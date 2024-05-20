Тарханов прокомментировал пента-трик Кассьерры в матче «Зенита» с «Ахматом»

Сегодня, 17:50
Заслуженный тренер России Александр Тарханов прокомментировал бомбардирское достижение Матео Кассьерры в матче 29 тура РПЛ с «Ахматом» (5:1).
В этой встрече футболист забил все пять голов, став первым игроком РПЛ, кому удалось это сделать.
— Кассьерра забил, молодец, выполнил свою работу. Два раза ему там Сергеев помог. Хорошо, что повторил достижение Панченко и Веретенникова, забивавших по пять мячей в одном матче.
— Это еще в девяностых было, когда наш футбол вставал на ноги.
— Но тогда футбол хороший был. Сколько футболистов было классных, причем россиян, вспомните. Сейчас легионеры рекорды повторяют, — цитирует Тарханова «РБ Спорт».
После победы над грозненцами «Зенит» (54 очка) занимает второе место в РПЛ. «Ахмат» (35) идет десятым в турнирной таблице.