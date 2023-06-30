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Тарханов прокомментировал переход Коваленко в «Зенит»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов прокомментировал переход 19-летнего полузащитника «Сочи» Александра Коваленко в «Зенит».

«Коваленко — хороший футболист. Единственное — молодость может повлиять. А так он в «Крыльях Советов» хорошо смотрелся. За ним же наблюдали столько времени, чтобы взять. Думаю, что если ему будут доверять, он может составить конкуренцию Клаудиньо и Венделу. Коваленко — разумный парень. Никому не уступит в мобильности. Достаточно техничный, разбирается в ситуациях. Только пока не обладает бомбардирскими качествами. Но здесь сложно предполагать. Все-таки «Крылья» — это «Крылья», а «Зенит» — это «Зенит». Если что, наверное, отдадут Коваленко в аренду, тоже в хороший клуб. Повторит ли Коваленко судьбу Бакаева? Они немного разные. Считаю, что Коваленко более перспективный. Во-первых, он играет на другой позиции. А у Бакаева — Малком с одной стороны, Клаудиньо с другой стороны. Поэтому, наверное, ему было сложно составить конкуренцию», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

30 июня «Зенит» объявил о трансфере из «Сочи» полузащитника Коваленко. 19-летний футболист подписал с петербуржцами контракт до 2028 года.

В сезоне-2022/23 Коваленко сыграл в 30 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tarhanov-esli-v-zenite-budut-doveryat-kovalenko-on-smozhet-sostavit-konkurentsiyu/
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