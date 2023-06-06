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Тарханов прокомментировал слова Карпина об отсутствии деградации в российском футболе в условиях отстранения

Алина Савинова
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Бывший главный тренер ЦСКА и «Крыльев Советов» Александр Тарханов отреагировал на высказывание главного тренера сборной России Валерия Карпина о том, что международное отстранение не привело к деградации отечественного футбола.

«Я согласен с Карпиным. Тоже не наблюдаю деградации российского футбола. В завершающемся сезоне я увидел немало очень хороших матчей. Конечно, иногда тяжело было смотреть на происходящее на поле, но интересных встреч состоялось намного больше.
Естественно, Валерий Георгиевич прав в том, что российская молодежь получает больше практики. Молодым игрокам нужно доверять. Иначе прогресса не будет. У меня большой опыт в этом вопросе. Не раз молодые футболисты, чувствуя доверие, затем «выстреливали», — цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

Российские клубы и сборная с февраля прошлого года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. После отстранения россияне провели 5 товарищеских матчей — против Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10921121-tarhanov-otreagiroval-na-slova-karpina-ob-otsutstvii-degradacii-v-rossijskom-futbole-v-usloviyah-otstraneniya-ot-mezhdunarodnyh-turnirov.html
Валерий Карпин
Футбол
Александр Тарханов
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