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Сегодня, 15:03

Тарханов прокомментировал слова Назарова о том, что хоккей является спортом номер один в России

Алина Савинова
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Бывший главный тренер ряда клубов РПЛ Александр Тарханов сравнил популярность футбола и хоккея в России.

Ранее российский хоккейный тренер Андрей Назаров заявил, что хоккей для России является спортом номер один.

«В принципе, я могу согласиться и в то же время не согласиться. В любом случае, футбол является первым номером у нас. Вместе с хоккеем! Это невозможно отделять, ведь это тоже наша традиционный спорт, просто в футбол больше играют и команд больше. Я не могу делить», — цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

Тарханов тренировал такие команды, как ЦСКА, «Крылья Советов», «Терек», «Урал», «Химки» и другие. Последним местом его клубной работы был «Пюник».

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11005688-tarhanov-otreagiroval-na-slova-nazarova-o-tom-chto-hokkej-yavlyaetsya-sportom-nomer-odin-v-rossii.html
Футбол
Хоккей
РПЛ
Александр Тарханов
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