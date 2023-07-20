Тарханов прокомментировал слова Назарова о том, что хоккей является спортом номер один в России

Бывший главный тренер ряда клубов РПЛ Александр Тарханов сравнил популярность футбола и хоккея в России.

Ранее российский хоккейный тренер Андрей Назаров заявил, что хоккей для России является спортом номер один.

«В принципе, я могу согласиться и в то же время не согласиться. В любом случае, футбол является первым номером у нас. Вместе с хоккеем! Это невозможно отделять, ведь это тоже наша традиционный спорт, просто в футбол больше играют и команд больше. Я не могу делить», — цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

Тарханов тренировал такие команды, как ЦСКА, «Крылья Советов», «Терек», «Урал», «Химки» и другие. Последним местом его клубной работы был «Пюник».