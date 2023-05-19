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Сегодня, 12:55

Тарханов: «При Йокановиче «Динамо» вообще не играло. Его увольнение давно напрашивалось»

Алина Савинова
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Российский тренер Александр Тарханов высказался об увольнении Славиши Йокановича с поста главного тренера «Динамо».

«При Йокановиче «Динамо» вообще не играло. Если его брали для того, чтобы бороться за медали, то удивляться нечему. Они идут седьмыми, о чем тут вообще можно говорить. Увольнение давно напрашивалось. При нем все игроки «Динамо» регрессировали, особенно молодые — и Захарян, и Макаров, и Фомин. В общем, результат работы налицо», — приводит «РБ Спорт» слова Тарханова.

14 мая «Динамо» объявило об отставке главного тренера Славиши Йокановича. К оставшимся матчам текущего сезона команду будет готовить Павел Алпатов. По информации «СЭ», летом бело-голубых может возглавить сербский специалист Марко Николич.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tarhanov-pri-jokanoviche-vse-igroki-dinamo-regressirovali-uvol-nenie-davno-naprashivalos/
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