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Сегодня, 10:58

Тарханов — об интересе «Спартака» к Иличу: «У него не будет никакой мотивации в РПЛ»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский тренер Александр Тарханов оценил возможный трансфер полузащитника «Торино» Ивана Илича в «Спартак».

Ранее сообщалось, что красно-белые ведут переговоры о переходе 23-летнего серба в зимнее трансферное окно.

«У Илича не будет никакой мотивации в РПЛ — нет еврокубков, задача — чемпионство внутри страны. Но насколько его это будет интересовать — загадка. Трансфер за такие деньги — это всегда огромный риск, потому что существует большая вероятность того, что он не окупится. Тратя такие суммы на трансфер, ты должен быть уверен в том, что этот игрок каждый матч будет приносить огромную пользу, будет мотивирован и заинтересован в результате», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

Илич выступает за «Торино» с лета 2023 года. В текущем сезоне хавбек провел 13 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

Источник: «РБ Спорт»
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Иван Илич
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Торино
Александр Тарханов
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