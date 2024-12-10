Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:13

Тарханов рассказал, что ЦСКА может отдать Шуманского в аренду этой зимой

Даниил Аршавский
Telegram Дзен

Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов рассказал о будущем белорусского форварда Артема Шуманского в московском клубе.

20-летний нападающий присоединился к армейцам 1 июля 2024 года, его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.

«Раз Николич его игнорирует, значит, уровень пока не соответствует для игры в основном составе, я так думаю. Он молодой парень, 20 лет, видимо, взяли на перспективу. Не могу сказать, его надо посмотреть и понять какие данные есть, как можно его использовать. У меня молодые всегда играли, надо им доверять. Слышал, что его хотят зимой отдать в аренду», — цитирует Тарханова Legalbet.by.

В текущем сезоне Шуманский провел 3 матча в составе ЦСКА во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 700 тысяч евро.

Источник: Legalbet.by
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Тарханов
Артем Шуманский
Читайте также
В ЦБ России назвали причины ослабления рубля
Капитан «Зенита» Дуглас Сантос считает себя на 50 процентов русским
Верховный суд отклонил жалобу на пожизненный срок маньяку Мозглякову
Судья АПЛ Кут уволен после публикации видео с оскорблениями Клоппа
Сергей Степашин: «Департамент по судейству должен возглавлять человек не ангажированный»
ФСБ задержала мужчину с двойным гражданством за подготовку диверсии по заданию СБУ
Сегодня
Вчера
Неделя