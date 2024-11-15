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Сегодня, 13:10

Тарханов рассказал, какая у него пенсия

Александр Кружков
Обозреватель
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Известный футбольный тренер Александр Тарханов, которому 6 сентября исполнилось 70 лет, в интервью «СЭ» рассказал о своей пенсии.

У Вячеслава Колоскова пенсия — 50 тысяч рублей. А у вас?

— По-моему, 30 тысяч. Я не каждый месяц проверяю — просто знаю, что какая-то сумма капает на счет. Накоплений, слава богу, хватает — можно не думать о пенсионных крохах. К тому же постоянно при деле.

Последние полтора года провел в «Сочи». Был советником президента по развитию молодежного футбола, курировал академию. Но там уже своя система, ее трудно сломать. Игровые принципы, которые пытался заложить, кое-кто из тренеров не воспринимал. И в мае 2024-го я написал заявление об уходе.

Полностью интервью Александра Тарханова читайте на сайте «СЭ».

Футбол
Александр Тарханов

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