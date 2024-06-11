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Сегодня, 04:28

Тарханов: «Спартаку» надо заменить Промеса – нужен игрок на его позицию такого же уровня»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Заслуженный тренер России Александр Тарханов считает, что «Спартаку» нужно найти замену нападающему Квинси Промесу перед сезоном-2024/25.

«У «Спартака» есть футболисты — и русские, и иностранцы. Думаю, обойма у команды достаточная. Поэтому сложно сказать, какую позицию им надо усиливать. Считаю, во всех линиях есть футболисты, просто их надо организовать. Команда сейчас укомплектована. Может быть, «Спартаку» надо заменить Промеса. Нужен игрок на его позицию и такого же уровня. Все-таки он приносил хорошую пользу», - приводит Legalbet слова Тарханова.

В феврале 2024 года Промес был задержан в ОАЭ, куда прибыл на сборы со «Спартаком». Нидерландца поместили под стражу за то, что он попал в ДТП и скрылся с места происшествия.

Позднее Нидерланды попросили экстрадиции нападающего, которого на родине приговорили суммарно к 7,5 года заключения по двум уголовным делам – за нападение на двоюродного брата и контрабанду наркотиков.

Источник: Legalbet
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