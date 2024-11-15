Тарханов: «Вдруг в раздевалке ко мне подходит Черенков: «Я сегодня плохо играю. Замените»

Известный футбольный тренер Александр Тарханов в интервью «СЭ» рассказал о работе с легендой «Спартака» Федором Черенковым.

— Вы успели поработать с Черенковым, когда в начале 90-х помогали Романцеву в «Спартаке». Что помнится?

— Федор не просто суперигрок, но и очень скромный, самокритичный человек. Расскажу историю, о которой мало кто знает. 1993 год, «Спартак» принимает «Динамо». Перед матчем у Романцева умирает мама, он улетает в Красноярск на похороны. Я остаюсь за главного.

До отъезда мы, конечно же, обсудили состав. Олег сказал: «Черенков — в старте». В первом тайме Федор, прямо скажем, не блистал, но у меня и в мыслях не было убирать его с поля. Ведь он одним касанием мог перевернуть игру. Да и вели 1:0.

Вдруг в раздевалке ко мне подходит Черенков: «Я сегодня плохо играю. Замените». Спорить я не стал, выпустил вместо него Родионова. А сам подумал: ну кто еще из футболистов произнес бы такие слова?

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