Тарханов: «Меня вынудили покинуть ЦСКА после вылета из Высшей лиги»

Заслуженный тренер России Александр Тарханов поделился воспоминаниями об уходе из ЦСКА.

«Меня вынудили покинуть ЦСКА после вылета из Высшей лиги. Все дело в том, что я был независимым человеком и всегда говорил правду. Руководство нашей армии всегда с большим доверием ко мне относилось, либо меня вызывали, либо ко мне приезжали и слово давали. По этой причине игроки меня не любили и как итог пожаловались главному тренеру команды Юрию Андреевичу Морозову. Спустя годы он извинился передо мной», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

Тарханов выступал за московский ЦСКА с 1976 по 1984 год.