Тарханов: «Меня вынудили покинуть ЦСКА после вылета из Высшей лиги»

Сегодня, 14:09
Заслуженный тренер России Александр Тарханов поделился воспоминаниями об уходе из ЦСКА.
«Меня вынудили покинуть ЦСКА после вылета из Высшей лиги. Все дело в том, что я был независимым человеком и всегда говорил правду. Руководство нашей армии всегда с большим доверием ко мне относилось, либо меня вызывали, либо ко мне приезжали и слово давали. По этой причине игроки меня не любили и как итог пожаловались главному тренеру команды Юрию Андреевичу Морозову. Спустя годы он извинился передо мной», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».
Тарханов выступал за московский ЦСКА с 1976 по 1984 год.