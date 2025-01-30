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Тарханов: «Меня вынудили покинуть ЦСКА после вылета из Высшей лиги»

Сергей Ярошенко
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Заслуженный тренер России Александр Тарханов поделился воспоминаниями об уходе из ЦСКА.

«Меня вынудили покинуть ЦСКА после вылета из Высшей лиги. Все дело в том, что я был независимым человеком и всегда говорил правду. Руководство нашей армии всегда с большим доверием ко мне относилось, либо меня вызывали, либо ко мне приезжали и слово давали. По этой причине игроки меня не любили и как итог пожаловались главному тренеру команды Юрию Андреевичу Морозову. Спустя годы он извинился передо мной», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

Тарханов выступал за московский ЦСКА с 1976 по 1984 год.

Источник: РБ Спорт
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Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Тарханов
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