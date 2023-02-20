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Тарханов: «Дзюба — парень с характером. Он всем будет доказывать, что еще может играть на высоком уровне»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер ЦСКА и «Крыльев Советов» Александр Тарханов рассказал, почему от форварда «Локомотива» Артема Дзюбы нужно ждать высокую самоотдачу во всех матчах.

«У Дзюбы всегда хорошая мотивация. Он после «Зенита» ушел в тульский «Арсенал» и играл там с большим желанием. Другой мог бы на его месте сдаться, а с Артемом получилось наоборот. Он привлек к себе внимание и вернулся в «Зенит». Дзюба — парень с характером. Он всем будет доказывать, что еще может играть на высоком уровне. И его мотивация не будет зависеть от того, с кем придется играть. Главное, чтобы Артем находился в хорошей форме», — цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

8 февраля стало известно о том, что Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца текущего сезона. Он будет выступать под 7-ым номером.

Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 17 туров.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10666295-tarhanov-vyskazalsya-o-motivacii-dzyuby.html
Артем Дзюба
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Александр Тарханов
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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