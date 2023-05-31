Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:50

Тарханов считает, что «Ахмат» способен конкурировать с топ-клубами РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о выступлении грозненского «Ахмата» во второй части сезона.

«Ахмат» просто блестяще играет весной, Ташуев провел великолепную работу с командой. При нем клуб играет в другой футбол. Пятое место — это отличный результат для них. Я думаю, что Ташуев — один из лучших тренеров весны в РПЛ. У «Ахмата» есть игра, понятный стиль. По игре они способны конкурировать с топ-клубами России", — приводит слова Таранова «РБ Спорт».

После 29-го тура «Ахмат» занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 49 очков.

Свой заключительный матч «Ахмат» проведет дома против «Краснодара». Игра состоится 3 июня, в субботу, и начнется в 17.00 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tarhanov-tashuev-provel-velikolepnuyu-rabotu-s-ahmatom-oni-sposobny-konkurirovat-s-top-klubami-rpl/
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
Александр Тарханов
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Скандалы в гандболе не зависят от гендера». Трехкратная чемпионка мира — о стереотипах
Костомарова готовят к протезированию. Олимпийский чемпион в нестабильном настроении
Власти Краснодарского края сообщили о пожаре на Афипском НПЗ
Кадыров сообщил о передислокации чеченских подразделений в ДНР
В Минобороны заявили об уничтожении пунктов принятия решений на Украине
Перевозки по Севморпути могут вырасти более чем вдвое
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Макаров рассказал о воодушевлении в игре «Динамо» после отставки Йокановича

Макаров назвал провальным сезон «Динамо» в год столетия