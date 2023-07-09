Тарханов считает, что ЦСКА не нужны серьезные изменения состава

Российский тренер Александр Тарханов высказался об отсутствии трансферов ЦСКА.

«Да, пока новичков нет. Но в прошлом сезоне команда заняла второе место, поэтому не думаю, что нужно команде какую-то реорганизацию делать. С составом все нормально, поэтому сложно сказать, какие позиции нужно укрепить. Все позиции закрыты. Селекционный отдел клуба всегда работает, на какие-то позиции в любом случае ведется поиск. Посмотрим, как начнется новый сезон», — цитирует Тарханова Betonmobile.ru.

В сезоне-2022/23 ЦСКА с 58 очками финишировал на второй строчке в турнирной таблице РПЛ. Ранее «СЭ» сообщал, что армейцы близки к продаже полузащитника Хесуса Медины в «Спартак».