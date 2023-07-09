Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:11

Тарханов считает, что ЦСКА не нужны серьезные изменения состава

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Российский тренер Александр Тарханов высказался об отсутствии трансферов ЦСКА.

«Да, пока новичков нет. Но в прошлом сезоне команда заняла второе место, поэтому не думаю, что нужно команде какую-то реорганизацию делать. С составом все нормально, поэтому сложно сказать, какие позиции нужно укрепить. Все позиции закрыты. Селекционный отдел клуба всегда работает, на какие-то позиции в любом случае ведется поиск. Посмотрим, как начнется новый сезон», — цитирует Тарханова Betonmobile.ru.

В сезоне-2022/23 ЦСКА с 58 очками финишировал на второй строчке в турнирной таблице РПЛ. Ранее «СЭ» сообщал, что армейцы близки к продаже полузащитника Хесуса Медины в «Спартак».

Источник: https://betonmobile.ru/tarhanov-ob-otsutstvii-novichkov-u-tsska-s-sostavom-vse-normalno-slozhno-skazat-kakie-pozitsii-nuzhno-ukrepit
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Тарханов
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Даниил Медведев прошел Мартона Фучовича в третьем круге Уимблдона
Медведев заступился за американского нарушителя. Откровения Даниила о допинг-контроле
Московское «Динамо» со счетом 5:0 разгромило ЦСКА в матче Братского кубка
Сеть супермаркетов в ФРГ пыталась уволить россиянина из-за национальности
Роспотребнадзор назвал причиной отравления детей в Первоуральске интоксикацию
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхоз рынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Личка — о различиях работы в «Динамо» и «Оренбурге»: «Бюджет, цели и амбиции — разные»

Думбия сравнил чемпионат России с АПЛ и серией А