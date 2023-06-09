Тарханов считает, что «Динамо» добьется успеха только с российским тренером

Российский тренер Александр Тарханов ответил на вопрос, под чьим руководством «Динамо» может добиться успехов.

«В «Динамо» много молодых, умных и талантливых футболистов. Им нужен толковый тренер, который поставит комбинационный футбол. Будет определенный стиль. Видно, что с зарубежными тренерами нет взаимопонимания. Бронза и финал Кубка России со Шварцем? Они провалили весеннюю часть сезона с ним, поэтому и кубок не смогли выиграть. Однозначно, «Динамо» добьется успеха только с российским тренером», — цитирует Тарханова Legalbet.

«Динамо» заняло 9-е место в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона. 14 мая московский клуб объявил об отставке главного тренера Славиши Йокановича. К оставшимся матчам сезона команду готовил Павел Алпатов.