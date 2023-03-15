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Тарханов: «Гончаренко еще может получить шанс в топ-клубе, он пока молодой парень»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов оценил работу белорусского специалиста Виктора Гончаренко в екатеринбургском клубе.

«Естественно, в успехах «Урала» очень большая заслуга Гончаренко. Под управлением Виктора Михайловича екатеринбуржцы провели хорошую селекцию, взяли отличных футболистов, плюс много и качественно работали. Гончаренко еще может снова получить шанс в топ-клубе, он пока молодой парень. Но я бы и не сказал, что Виктор Михайлович сейчас работает в середняке, «Урал» очень хорошая команда по российским меркам. Добьется ли Гончаренко в топ-клубе или нет, не знаю. Сейчас он хорошо работает, а как дальше будет неизвестно. Может быть в другой команде будут совершенно другие условия», — цитирует Тарханова Metaratings.ru.

Гончаренко возглавил «Урал» в августе 2022 года. На данный момент его команда с 25 очками занимает 10-ю позицию в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://metaratings.ru/news/tarkhanov-goncharenko-eshe-mozhet-snova-poluchit-shans-v-top-klube-on-poka-molodoi-paren-235705/?utm_source=web.telegram.org&utm_medium=referral&utm_campaign=web.telegram.org&utm_referrer=web.telegram.org
Футбол
РПЛ
ФК Урал
Александр Тарханов
Виктор Гончаренко
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