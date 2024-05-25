Тарханов считает, что «Краснодар» победит в матче с «Динамо»

Сегодня, 11:30
Известный российский специалист Александр Тарханов поделился ожиданиями от чемпионской гонки в РПЛ.
— Кто в итоге возьмет РПЛ?
— Даже не могу сказать. Думаю, свой матч «Зенит» выиграет у «Ростова».
— А как закончится игра «Краснодара» и «Динамо»?
— У «быков» шансов побольше. Все-таки они дома играют, стадион будет битком забит.
— Каким богам молиться «Динамо», чтобы наконец-то забрать трофей?
— Можно рассчитывать только на себя. Личные симпатии? У меня их нет.
После 29 туров «Динамо» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. «Зенит» располагается на втором месте (54), «Краснодар» замыкает тройку (53). В последнем, 30-м туре «Динамо» сыграет в гостях с «Краснодаром», а «Зенит» примет на своем поле «Ростов».