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Тарханов считает, что «Локомотив» рано причислять к фаворитам в борьбе за золото в РПЛ

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Заслуженный тренер России Александр Тарханов считает, что «Локомотив» рано называть фаворитом чемпионата России-2024/25.

«Только в конце сезона будет ясно, чего заслуживает «Локомотив», есть ли у него чемпионские амбиции. Пока приятно, что там играют и выстреливают молодые игроки. Тот же Батраков, одно из открытий старта. Очень хороший мальчик. И легионеров у них почти нет в составе. Я не раз говорил, что если доверять нашим игрокам, можно сделать симпатичную команду», — приводит «РБ Спорт» слова Тарханова.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 18 очками после 8 туров.

Источник: РБ Спорт

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