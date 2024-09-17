Тарханов считает, что «Локомотив» рано причислять к фаворитам в борьбе за золото в РПЛ

Заслуженный тренер России Александр Тарханов считает, что «Локомотив» рано называть фаворитом чемпионата России-2024/25.

«Только в конце сезона будет ясно, чего заслуживает «Локомотив», есть ли у него чемпионские амбиции. Пока приятно, что там играют и выстреливают молодые игроки. Тот же Батраков, одно из открытий старта. Очень хороший мальчик. И легионеров у них почти нет в составе. Я не раз говорил, что если доверять нашим игрокам, можно сделать симпатичную команду», — приводит «РБ Спорт» слова Тарханова.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 18 очками после 8 туров.