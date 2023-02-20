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Сегодня, 12:15

Тарханов считает, что Малком и Клаудиньо будут полезны сборной России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский тренер Александр Тарханов высказался о скором получении бразильскими легионерами «Зенита» Малкомом и Клаудиньо российских паспортов.

«В сборной должны играть русские ребята. Нужно думать о будущем нашего футбола, поэтому заполнять сборную иностранцами не нужно. Но Малком и Клаудиньо смогут помочь в ближайшей перспективе. Если нас в ближайшее время допустят к европейским турнирам и пустят на отборочные к мундиалю, то Малком и Клаудиньо нам будут очень полезны. Если же нас так и не пустят никуда, и мы будем на несколько лет отстранены от мирового футбола, то лучше развивать своих ребят», — приводит слова Тарханова Sport24.

18 февраля генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что Малкому и Клаудиньо дали разрешение на получение паспортов РФ.

Малком выступает за клуб из Санкт-Петербурга с 2019 года, Клаудиньо — с 2021-го.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-20-tarkhanov-yesli-sbornuyu-rossii-dopustyat-k-mezhdunarodnym-sorevnovaniyam-to-malkom-i-klaudino-budut-ochen-polezny
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