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Сегодня, 17:38

Тарханов считает, что Малком сильнее Изидора

Алина Савинова
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Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов поделился мнением о том, сможет ли французский нападающий Вильсон Изидор заменить Малкома в «Зените».

«Изидор вряд ли заменит Малкома. Уровень бразильца все-таки выше. Изидор поможет «Зениту» в решении клубных задач, но Малком сильнее как футболист», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» слова Тарханова.

23-летний Изидор в сентябре перешел из «Локомотива» в «Зенит» на правах аренды. В матче 8-го тура РПЛ с «Рубином» (3:0) футболист забил дебютный гол за сине-бело-голубых.

Малком в летнее трансферное окно перебрался из петербургского клуба в саудовский «Аль-Хиляль».

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005340406_tarhanov_malkom_silnee_izidora
Малком Филипе (Малком)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Александр Тарханов
Вильсон Изидор
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Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
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