Тарханов считает, что матч ЦСКА с «Ростовом» следовало перенести из-за снегопада

Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов высказался о погодных условиях в матче 17-го тура РПЛ с участием армейцев и «Ростова» (2:0).

Встреча прошла 3 декабря в Москве и проводилась в условиях сильнейшего снегопада.

«Наверное, стоило все же перенести эту игру на другой день. Даже главный тренер «Ростова» Валерий Карпин сказал, что футбол получился из разряда бей-беги. Нам надо задуматься о переводе чемпионата на систему «весна — осень». К тому же в такую погоду шанс получить травму для футболистов лишь увеличивается», — цитирует Тарханова RT.

ЦСКА с 28 очками идет на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России. У «Ростова» 20 баллов и 10-я строчка.