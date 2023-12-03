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Сегодня, 20:44

Тарханов считает, что матч ЦСКА с «Ростовом» следовало перенести из-за снегопада

Алина Савинова
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Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов высказался о погодных условиях в матче 17-го тура РПЛ с участием армейцев и «Ростова» (2:0).

Встреча прошла 3 декабря в Москве и проводилась в условиях сильнейшего снегопада.

«Наверное, стоило все же перенести эту игру на другой день. Даже главный тренер «Ростова» Валерий Карпин сказал, что футбол получился из разряда бей-беги. Нам надо задуматься о переводе чемпионата на систему «весна — осень». К тому же в такую погоду шанс получить травму для футболистов лишь увеличивается», — цитирует Тарханова RT.

ЦСКА с 28 очками идет на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России. У «Ростова» 20 баллов и 10-я строчка.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1240322-tarhanov-cska-rostov
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