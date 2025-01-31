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Сегодня, 18:20

Тарханов считает, что нельзя считать безответственными всех легионеров РПЛ в целом

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Бывший главный тренеров клубов РПЛ Александр Тарханов прокомментировал отношение к работе ряда легионеров российских команд.

«Здесь от человека зависит, если он порядочный, то никогда так не сделает или не уедет так просто. А другие так поступают», — сказал Тарханов Vprognoze.ru.

В январе бразильский полузащитник московского «Динамо» Бителло отказался приезжать на сборы команды. Сообщалось, что игрок хотел перейти в «Ботафого». Впоследствии Бителло все же присоединился к бело-голубым на сборах.

Источник: Vprognoze.ru
ФК Динамо (Москва)
Александр Тарханов
Бителло
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