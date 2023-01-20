Тарханов считает, что переход в «Башакшехир» станет хорошей возможностью для Смолова

Российский тренер Александр Тарханов поделился мнением по поводу возможного перехода нападающего «Динамо» Федора Смолова в турецкий клуб «Истанбул Башакшехир».

«Переход в Турцию — отличный вариант для Федора, он сможет там забивать голы, а самое главное — поиграет на международной арене. Но посмотрим, как все сложится. Это все разговоры пока. Если он уйдет, то Тюкавин отлично заменит Смолова. Тюкавин — отличный нападающий, мне он всегда нравился. Голевое чутье у него на высоком уровне», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 17 матчах. Смолов в текущем сезоне сыграл за команду 20 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.