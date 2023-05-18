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18 мая, 21:07

Тарханов считает, что «Ростов» подошел бы Бакаеву

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о положении полузащитника Зелемхана Бакаева в «Зените».

«Думаю, Бакаеву нужно искать новый клуб. Да, если вдруг иностранцы уйдут, тогда место ему будет в «Зените». На его позиции или Малком, или Клаудиньо играют, а они просто сильнее. Если бы Бакаев был сильнее, то Семак наверняка его бы ставил. Бакаеву нужно сменить команду, потому что игрок-то он хороший. Ему будет комфортно, если он найдет свою команду и попадет к своему тренеру. Возможно, ему бы подошел «Ростов». Думаю, он бы там был полезным игроком. Можно ли назвать ошибкой переход Бакаева в «Зенит»? Он попробовал. Но, наверно, если человек не играет, то можно назвать это ошибкой. Сложно ли Бакаеву будет перезапустить карьеру? Посмотрите, сколько раз Дзюба перезапускал карьеру. Думаю, это будет не так сложно. Если он боец и у него есть характер, то он все преодолеет и будет играть», — приводит слова Тарханова Betonmobile.ru.

Бакаев перешел в «Зенит» на правах свободного агента в июле 2022 года по истечении контракта со «Спартаком». За петербургскую команду хавбек провел 26 матчей, забил 3 гола и отметился 2 результативными передачами.

Соглашение Бакаева с «Зенитом» действует до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 2,7 миллиона евро.

Источник: https://betonmobile.ru/aleksandr-tarhanov-bakaevu-nuzhno-iskat-novyiy-klub-vozmozhno-emu-byi-podoshel-rostov
Зелимхан Бакаев
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ФК Зенит
ФК Ростов
Александр Тарханов
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