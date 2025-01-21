Тарханов считает, что РПЛ занимает десятое место в мире

Экс-тренер сборной России Александр Тарханов прокомментировал попадание РПЛ на 73-е место в рейтинге лучших футбольных лиг мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

«Я не думаю, что Ангола и Гондурас выше нас. Просто мы не участвуем в международных соревнованиях, и поэтому такое место. Не может наш чемпионат быть ниже. Я думаю, что мы занимаем десятое место, может даже выше. Хотя с лучшими чемпионатами мы не сравнимся, но думаю, в десятку мы входим», — сказал Тарханов Metaratings.ru.

На первом месте рейтинга — итальянская Серия А (1992 очка), на втором — испанская Примера (1885 очков), а замыкает тройку лидеров английская Премьер-лига (1871 очко). В первую десятку также вошли чемпионаты Аргентины, Германии, Бразилии, Португалии, Франции, Бельгии и Нидерландов.

РПЛ находится в рейтинге ниже азербайджанской лиги (36-е место), украинской (38), армянской (46), белорусской (59) и грузинской (70). Чемпионат Казахстана занял 86-ю строчку этого рейтинга.