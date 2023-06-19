Тарханов считает, что Сазонову пока рано переходить в «Гамбург»

Российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о том, стоит ли защитнику «Динамо» Сабе Сазонову переходить в немецкий «Гамбург».

«Сазонову еще рано переходить в «Гамбург». Сейчас эта команда играет во второй бундеслиге, оттуда уже можно начинать играть. Саба еще не вырос до уровня большой команды. Он допускает много ошибок. Сазонову надо еще учиться и учиться», — приводит «РБ Спорт» слова Тарханова.

Ранее появилась информация о том, что «Гамбург» уже начал переговоры о трансфере Сазонова.

В минувшем сезоне 21-летний футболист провел 33 матча за бело-голубых и отметился 1 голом.