Тарханов считает, что «Спартак» может не справиться с обороной «Рубина»

Известный российский тренер Александр Тарханов прокомментировал предстоящий матч «Рубина» с московским «Спартаком» в рамках 7-го тура РПЛ.

«Спартак» хоть и проиграл в прошлом матче махачкалинскому «Динамо», но создавал большое давление. Как команда, конечно, «Спартак» сильнее «Рубина», но казанцы тоже достаточно хорошо обороняются. «Спартак» может наступить на грабли при взломе эшелонированной обороны. Здесь нужно просто забить гол, моментов у них возникает много. Тогда пойдет совсем другая игра. Когда не забиваешь, то соперник обретает уверенность, а ты, наоборот, начинаешь спешить.

Шанс «Рубина» в этом матче — плотная оборона и выбегания в контратаку. Но исход, думаю, будет в пользу «Спартака», они должны выиграть. Футбол они показывают хороший, есть индивидуально сильные игроки», — цитирует Тарханова Legalbet.

Матч состоится в Москве 31 августа. Начало игры — в 19:45 по московскому времени.

После 6 туров РПЛ «Спартак» занимает 5-е место с 11 очками. Казанцы располагаются на 7-й строчке с 10 баллами.