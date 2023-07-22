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Сегодня, 15:27

Тарханов считает, что тренер ЦСКА зря заменил Заболотного в матче с «Уралом»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер ЦСКА и «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о матче первого тура РПЛ между этими командами.

«Урал» сыграл очень грамотно. Они не дали никаких возможностей ЦСКА. У армейцев только пару опасных моментов в первом тайме были, и все. Все перекрывали, правильно перемешались. Только первые 20 минут ЦСКА был поактивнее. «Урал» и еще мог забивать, были моменты у команды, могли и увеличить результат. А ЦСКА в конце даже не обострял. Высокие защитники «Урала» форвардам соперников шансов не давали», — приводит «Спорт День за Днем» слова Тарханова.

Также он высказался о замене форварда армейцев Антона Заболотного на защитника Милана Гайича.

«Я думаю, что зря поменяли Заболотного. Он забил и мог в эйфории отличиться еще раз», — добавил специалист.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Урала». Во втором туре чемпионата России команда из Екатеринбурга сыграет с «Пари НН» (29 июля), а ЦСКА встретится с «Ахматом» (30 июля).

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/tarkhanov-trener-tsska-zrya-zamenil-zabolotnogo-v-matche-s-uralom
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Тарханов
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