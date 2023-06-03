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Сегодня, 16:43

Тарханов считает, что у ЦСКА больше всего шансов выиграть серебро в РПЛ

Алина Савинова
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Заслуженный тренер России Александр Тарханов рассказал, у кого больше шансов выиграть серебряные медали в РПЛ.

«Больше шансов у ЦСКА, который встречается с «Ростовом». Но это если рассуждать теоретически. На поле всякое может произойти. «Ростов» будет упираться. И «Спартак» постарается выиграть в Самаре. Видите, они даже в грозу попали, когда летели на самолете, им уже ничего не страшно. По уровню ЦСКА выше «Ростова». Если ростовчане займут четвертое место, думаю, Карпин будет доволен. У них молодое поколение растет, они доказали, что можно без легионеров достойно выступать в РПЛ», — приводит «РБ Спорт» слова Тарханова.

Сезон РПЛ завершится в субботу, 3 июня, матчами 30-го тура. На данный момент второе место в турнирной таблице занимает ЦСКА, имея в активе 55 очков. Третьим идет «Спартак» с 54 очками. На четвертой позиции расположился «Ростов» (53 очка).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tarhanov-u-tsska-bol-she-shansov-vy-igrat-serebro-a-karpin-budet-dovolen-i-chetverty-m-mestom/
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Александр Тарханов
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