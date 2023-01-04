Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:15

Тарханов: «В «Краснодаре» у Ивича будет много работы»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Известный российский тренер Александр Тарханов прокомментировал назначение Владимира Ивича на пост главного тренера «Краснодара».

4 января «быки» объявили о подписании контракта с сербским специалистом на два года.

«Думаю, что Сторожук неплохо работал, команда местами показывала неплохую игру. Видимо, решили назначить более опытного тренера. Посмотрим, как Ивич покажет себя в России, будет интересно за ним наблюдать. У «Краснодара» неплохая команда, есть перспективная молодежь. Главное, чтобы они и дальше прогрессировали. У Ивича будет много работы», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

«Краснодар» занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков за 17 матчей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tarhanov-v-krasnodare-u-ivicha-budet-mnogo-raboty/
РПЛ
ФК Краснодар
Александр Тарханов
Владимир Ивич
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Зенит» объявил о переходе Ловрена в «Лион»
Обыкновенное чудо ЦСКА-1998: армейцы выиграли 14 матчей из 15 и разгромили «Спартак»
Минобороны опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ высокоточными боеприпасами
Источник сообщил об убийстве пьяными наемниками троих военных ВСУ
В Москве арестован обвиняемый в жестоком убийстве своей возлюбленной мужчина
Рогозин отправил послу Франции ранивший его осколок от снаряда гаубицы Caesar
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Ринат Билялетдинов: «Думаю, в «Краснодаре» хорошо изучили досье Ивича»
Агент Фернандеса: «За 10 лет в РПЛ не было защитника сильнее, чем Марио»
Черевченко: «Бердыев много чего добился в РПЛ. Уверен, что он следил за нашим чемпионатом»
Черевченко рассказал, почему «Спартак» не провалится во второй части сезона
«Зенит» на сборе в ОАЭ сыграет с командой Гунько, чемпионом Малайзии и «Уралом»
Record: защитник «Бенфики» Тавареш близок к переходу в «Спартак»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Черевченко рассказал, почему «Спартак» не провалится во второй части сезона

Черевченко: «Бердыев много чего добился в РПЛ. Уверен, что он следил за нашим чемпионатом»