Тарханов: «В «Краснодаре» у Ивича будет много работы»

Известный российский тренер Александр Тарханов прокомментировал назначение Владимира Ивича на пост главного тренера «Краснодара».

4 января «быки» объявили о подписании контракта с сербским специалистом на два года.

«Думаю, что Сторожук неплохо работал, команда местами показывала неплохую игру. Видимо, решили назначить более опытного тренера. Посмотрим, как Ивич покажет себя в России, будет интересно за ним наблюдать. У «Краснодара» неплохая команда, есть перспективная молодежь. Главное, чтобы они и дальше прогрессировали. У Ивича будет много работы», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

«Краснодар» занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков за 17 матчей.