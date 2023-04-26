Тарханов считает, что у «Ростова» хорошие шансы занять второе место в РПЛ

Заслуженный тренер России Александр Тарханов ответил на вопрос, кого считает фаворитом в борьбе за второе место в РПЛ.

«Сложно сказать, кто фаворит в борьбе за второе место. ЦСКА ни с того ни с сего потерял очки в матче с «Локомотивом». Хотя вел в счете, владел преимуществом. «Спартак» выиграл неожиданно в концовке у «Краснодара». Соперник дважды вел в счете, обычно такие матчи выигрываются. Не знаю, что с «Краснодаром» случилось, но ошибки допустили грубые. Посмотрим, как сейчас «Ростов» сыграет со «Спартаком». Если не уступят в Москве, шансы на второе место у них хорошие», — приводит «РБ Спорт» слова Тарханова.

Также он согласился с мнением о том, что в российском чемпионате за высокие места можно бороться и без легионеров.

«Конечно. Сейчас приглашать таких легионеров, чтобы они были на голову выше наших игроков, трудно. Это получается только у «Зенита». Там хорошие бразильцы, от них целиком игра команды зависит», — добавил специалист.

По итогам 24 туров «Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, набрав 58 очков. «Ростов» с 49 очками идет вторым. Третье место занимает «Спартак» (48 очков), четвертое — ЦСКА (45 очков).