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Сегодня, 15:15

Тарханов считает, что у «Ростова» хорошие шансы занять второе место в РПЛ

Алина Савинова
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Заслуженный тренер России Александр Тарханов ответил на вопрос, кого считает фаворитом в борьбе за второе место в РПЛ.

«Сложно сказать, кто фаворит в борьбе за второе место. ЦСКА ни с того ни с сего потерял очки в матче с «Локомотивом». Хотя вел в счете, владел преимуществом. «Спартак» выиграл неожиданно в концовке у «Краснодара». Соперник дважды вел в счете, обычно такие матчи выигрываются. Не знаю, что с «Краснодаром» случилось, но ошибки допустили грубые. Посмотрим, как сейчас «Ростов» сыграет со «Спартаком». Если не уступят в Москве, шансы на второе место у них хорошие», — приводит «РБ Спорт» слова Тарханова.

Также он согласился с мнением о том, что в российском чемпионате за высокие места можно бороться и без легионеров.

«Конечно. Сейчас приглашать таких легионеров, чтобы они были на голову выше наших игроков, трудно. Это получается только у «Зенита». Там хорошие бразильцы, от них целиком игра команды зависит», — добавил специалист.

По итогам 24 туров «Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, набрав 58 очков. «Ростов» с 49 очками идет вторым. Третье место занимает «Спартак» (48 очков), четвертое — ЦСКА (45 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tarhanov-esli-uzh-priglashat-legionerov-to-takih-kak-v-zenite/
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