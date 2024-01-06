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РПЛ

6 января, 22:42

Тарханов: «У «Спартака» остаются шансы на медали в РПЛ, все зависит от них»

Алина Савинова
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Российский тренер Александр Тарханов назвал команды, которые смогут принять участие в чемпионской гонке в РПЛ.

«Зенит» сейчас выровнялся, пока «Краснодар» на первом месте. Но там и «Спартак», и «Динамо» на подходе, поэтому команд пять-шесть будут бороться за медали», — приводит Metaratings.ru слова Тарханова.

Также он ответил, остаются ли еще у «Спартака» шансы на медали.

«Конечно, остаются! От них зависит, как они будут работать и как будут играть», — добавил тренер.

После 18 туров «Краснодар» с 38 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. У «Зенита» 36 очков и вторая строчка. «Динамо» (32) замыкает тройку сильнейших. «Спартак» (30) идет на пятом месте.

Источник: https://metaratings.ru/news/tarkhanov-u-spartaka-ostayutsya-shansy-v-chempionate-vsyo-zavisit-ot-nikh-321554/
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Александр Тарханов
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