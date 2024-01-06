Тарханов: «У «Спартака» остаются шансы на медали в РПЛ, все зависит от них»

Российский тренер Александр Тарханов назвал команды, которые смогут принять участие в чемпионской гонке в РПЛ.

«Зенит» сейчас выровнялся, пока «Краснодар» на первом месте. Но там и «Спартак», и «Динамо» на подходе, поэтому команд пять-шесть будут бороться за медали», — приводит Metaratings.ru слова Тарханова.

Также он ответил, остаются ли еще у «Спартака» шансы на медали.

«Конечно, остаются! От них зависит, как они будут работать и как будут играть», — добавил тренер.

После 18 туров «Краснодар» с 38 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. У «Зенита» 36 очков и вторая строчка. «Динамо» (32) замыкает тройку сильнейших. «Спартак» (30) идет на пятом месте.