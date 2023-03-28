Тарханов: «Считаю, у «Зенита» сильнее футболисты, чем у «Спартака»

Бывший тренер «Спартака» и «Урала» Александр Тарханов считает, что у «Зенита» в составе более сильные игроки, чем у красно-белых.

«Возможно, что «Урал» зацепит очки в предстоящем туре, «Зенит» в последних играх не очень удачно играл. «Урал» сейчас — крепкая команда, надежна в обороне и хорошо выходит в атаку. Почему «Урал» неплохо играет со «Спартаком», а с «Зенитом» — нет? Считаю, у «Зенита» обычно просто сильнее футболисты, чем у «Спартака». Сейчас — тоже. Да, у «Спартака» есть Промес, но Малком сильнее его», — цитирует Тарханова Legalbet.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 48 очков за 20 туров. «Спартак» расположился на третьей позиции, имея в активе 40 очков. «Урал» идет 10-м (25 очков).