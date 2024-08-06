Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:25

Тарханов считает, что Угальде раскрылся при Станковиче

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» Александр Тарханов рассказал, что думает о встрече команды со «Спартаком» в РПЛ.

— Сейчас «Спартак» стал играть по-другому. И в обороне более надежно, и атакует хорошо. Угальде раскрылся при Станковиче. При Абаскале он не забивал, а теперь регулярно поражает ворота. Видны идеи нового тренера. Он разобрался с составом. Определил, кто будет выходить в стартовом составе, а кто — на замену. И вся команда раскрепостилась

А «Крылья» пока не могут найти тот футбол, который показывали в прошлом сезоне. Это связано с кадровой ситуацией. Например, Гарре пока не играет из-за травмы. Не могу сказать, что самарцы сильно уступали. При счете 0:3 у них было два голевых момента. Но пока у команды небольшой кризис, — цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

«Спартак» набрал шесть очков и занимает пятое место в таблице РПЛ. «Крылья Советов» (0) находятся на 16-й строчке.

Источник: Vprognoze.ru
Деян Станкович
ФК Спартак (Москва)
Александр Тарханов
1
0
Читайте также
РФС отказал Федотову в выплате 200 миллионов рублей неустойки от ЦСКА
Майкл Фелпс предложил дисквалифицировать за допинг пожизненно с первого раза
Суд арестовал бывшего начальника вещевого управления Минобороны Демчика
Жиго не против вернуться в «Спартак», Трансферные слухи РПЛ за 5 августа
Пограничники отразили вооруженную провокацию ВСУ на границе Курской области
Пловец рассказал о червях в еде спортсменов в Олимпийской деревне
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Полузащитник «Крыльев» Рахманович близок к переходу в «Аль-Охдуд»

Шикунов: «Что значит Соболев не нужен «Спартаку»? Это серьезный нападающий»