Тарханов считает, что Угальде раскрылся при Станковиче

Бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» Александр Тарханов рассказал, что думает о встрече команды со «Спартаком» в РПЛ.

— Сейчас «Спартак» стал играть по-другому. И в обороне более надежно, и атакует хорошо. Угальде раскрылся при Станковиче. При Абаскале он не забивал, а теперь регулярно поражает ворота. Видны идеи нового тренера. Он разобрался с составом. Определил, кто будет выходить в стартовом составе, а кто — на замену. И вся команда раскрепостилась

А «Крылья» пока не могут найти тот футбол, который показывали в прошлом сезоне. Это связано с кадровой ситуацией. Например, Гарре пока не играет из-за травмы. Не могу сказать, что самарцы сильно уступали. При счете 0:3 у них было два голевых момента. Но пока у команды небольшой кризис, — цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

«Спартак» набрал шесть очков и занимает пятое место в таблице РПЛ. «Крылья Советов» (0) находятся на 16-й строчке.