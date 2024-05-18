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Сегодня, 13:47

Тарханов считает, что уход Миранчука станет потерей для «Локомотива»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал возможный уход полузащитника Антона Миранчука из «Локомотива».

«Миранчук хочет уйти в Европу? Для «Локомотива» возможный уход Миранчука станет потерей. Это техничный игрок, который может решить эпизод. Антон способен создать момент за счет индивидуального мастерства — такие футболисты всегда ценятся. Но если у него есть мечта попробовать свои силы в европейском чемпионате, нельзя от нее отказываться», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 28-летний полузащитник провел за железнодорожников 36 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и сделал шесть голевых передач. Его контракт с клубом истекает в конце сезона.

Источник: «РБ Спорт»
Антон Миранчук
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Александр Тарханов
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