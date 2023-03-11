Тарханов: «Если «Урал» будет и дальше так играть, то может даже в пятерку зайти»

Бывший тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал победу екатеринбургского клуба над «Торпедо» в матче 19-го тура чемпионата России (1:0).

«Команда сегодня выглядела лучше, чем «Торпедо», хотя было плохое поле. Уровень игроков и игры у екатеринбуржцев был выше, поэтому они и выиграли. Хотя в концовке, конечно, могли и ничью заработать, был хороший момент у Жажа. У «Урала» 25 очков, первая восьмерка уже рядом. Если команда будет так же играть, то, наверное, может даже в пятерку зайти, потому что в таблице уже все рядом», — цитирует Тарханова Metaratings.ru.

После 19 туров РПЛ «Урал» занимает 10-е место, набрав 25 очков. В активе «Торпедо» 7 баллов и последнее место в турнирной таблице.