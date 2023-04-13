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Сегодня, 19:59

Тарханов считает, что «Урал» навяжет борьбу ЦСКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился ожиданиями от предстоящего матча 23-го тура РПЛ, в котором клуб из Екатеринбурга сыграет с ЦСКА.

«Урал» сейчас всем навязывает борьбу. Думаю, что им будет в плюс то, что они дома будут играть, смогут отойти от предыдущих матчей, потому что в игре с «Ахматом» эмоций уже не хватало. Сейчас «Урал» восстановится и навяжет борьбу ЦСКА. Тем более, что после этого матча еще две встречи у команд на Кубок будут. Будет ли матч с ЦСКА принципиальным для «Урала» и лично для Гончаренко? Сейчас все матчи принципиальны, незачем выделять какие-то игры. Ну и что, что Гончаренко раньше возглавлял ЦСКА? Какая разница? Шансы ЦСКА на серебряные медали? У «Ростова», «Спартака» и ЦСКА шансы одинаковые. Посмотрим, как они будут играть в этом туре. Сейчас «Ростов» будет дома принимать «Зенит», для них это очень важный матч. Если «Ростов», например, проиграет, а «Спартак» и ЦСКА выиграют, то смогут подтянуться ко второму месту", — приводит слова Тарханова Betonmobile.ru.

В 23-м туре ЦСКА отправится на выезд в Екатеринбург, где сыграет с «Уралом» 15 апреля. Встреча начнется в 16:30 по московскому времени.

После 22 туров ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице с 41 очком, «Урал» располагается на десятом месте с 25 очками.

Источник: https://betonmobile.ru/aleksandr-tarhanov-ural-navyazhet-borbu-tsska
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Александр Тарханов
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